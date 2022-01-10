Росія назвала "складними і конкретними" переговори зі США щодо безпеки, України та НАТО

Про це повідомляє ТАСС.



"Розмова була складна, довга, дуже професійна, глибока, конкретна. Без спроб щось прикрасити, обійти гострі кути", - сказав Рябков.



Представник РФ зазначив, що у російської сторони склалося враження, що США серйозно підійшли до пропозицій Росії.



Також Росія під час переговорів виклала свою позицію щодо того, чому НАТО не може розширюватися. Крім того, Рябков пояснив США, що Москва не має намірів нападати на Україну, а підготовка військ РФ проходить у нібито межах території РФ.



Раніше повідомлялося, що Рябков заявив, що під час переговорів зі США у Женеві російська сторона не збирається відступати від сформульованих нею вимог щодо "гарантій безпеки", а на поступки доведеться піти американцям.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України.

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