РФ виключила можливість компромісів щодо "гарантій безпеки" під час переговорів у Женеві
Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що під час переговорів зі США у Женеві російська сторона не збирається відступати від сформульованих нею вимог щодо "гарантій безпеки", а на поступки доведеться піти американцям
Про це повідомляють РИА-Новости.
За словами Рябкова, Росія не збирається йти на компроміси під час переговорів у Женеві.
"До компромісів має готуватися американська сторона. Російська сторона приїхала сюди з чіткою позицією, яка містить низку елементів, на мій погляд, цілком зрозумілих і сформульованих настільки чітко, у тому числі на найвищому рівні, що відхилень від цих наших підходів просто не може бути", - заявив представник МЗС Росії.
Росію представляє делегація на чолі із заступником голови МЗС РФ Сергій Рябков, а з американського боку виступає заступниця Держсекретаря США Венді Шерман.
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