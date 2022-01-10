РФ виключила можливість компромісів щодо "гарантій безпеки" під час переговорів у Женеві

Про це повідомляють РИА-Новости.



За словами Рябкова, Росія не збирається йти на компроміси під час переговорів у Женеві.



"До компромісів має готуватися американська сторона. Російська сторона приїхала сюди з чіткою позицією, яка містить низку елементів, на мій погляд, цілком зрозумілих і сформульованих настільки чітко, у тому числі на найвищому рівні, що відхилень від цих наших підходів просто не може бути", - заявив представник МЗС Росії.







Росію представляє делегація на чолі із заступником голови МЗС РФ Сергій Рябков, а з американського боку виступає заступниця Держсекретаря США Венді Шерман. 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Нагадаємо, сьогодні у Женеві розпочався основний раунд переговорів США та РФ. Однією з російських вимог у рамках "гарантій безпеки" є відмова від подальшого розширення НАТО на схід та вступу України до Альянсу.Росію представляє делегація на чолі із заступником голови МЗС РФ Сергій Рябков, а з американського боку виступає заступниця Держсекретаря США Венді Шерман.