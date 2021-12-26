У НАТО домовилися з РФ про дату зустрічі щодо України
Присвячене ситуації навколо України засідання Ради НАТО-Росія може відбутися 12 січня 2022 року
Цю дату озвучив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Про це заявив у суботу, 25 грудня, у Брюсселі неназваний представник Альянсу, на якого посилається DW.
За його словами, Столтенберг перебуває в контакті з Росією з цього питання.
Читайте також: США дозволили Путіну все, тільки не масштабне вторгнення в Україну, - Піонтковський
Коментар Москви щодо можливих часових рамок поки що не надійшов.
- Нагадаємо, радник канцлера Німеччини Олафа Шольца Єнс Плетнер і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак обговорять Україну під час особистої зустрічі на початку 2022 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе