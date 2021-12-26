У НАТО домовилися з РФ про дату зустрічі щодо України

Цю дату озвучив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Про це заявив у суботу, 25 грудня, у Брюсселі неназваний представник Альянсу, на якого посилається DW.



За його словами, Столтенберг перебуває в контакті з Росією з цього питання.



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Коментар Москви щодо можливих часових рамок поки що не надійшов.

Нагадаємо, радник канцлера Німеччини Олафа Шольца Єнс Плетнер і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак обговорять Україну під час особистої зустрічі на початку 2022 року.





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