Радник канцлера Німеччини та представник адміністрації Путіна домовились про зустріч, щоб обговорити Україну

Про це повідомляє німецьке видання FAZ.

Як передає видання, представники обох держав планують зустрітися на початку січня 2022 року. Темою їхньої розмови буде конфлікт на Сході України.

Питання збройного конфлікту в Україні підіймалось також під час телефонної розмови представників Німеччини та РФ.

"Плетнер ще раз закликав до деескалації ситуації в Україні та на прикордонній з Росією зоні та наголосив на необхідності обговорення подальшої ситуації з Україною та Францією у так званому нормандському форматі", - йдеться у повідомленні.

У виданні зазначають, що німецький уряд вважає своєю метою якнайшвидше відновлення нормандського формату.

