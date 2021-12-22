Канцлер Німеччини Шольц заявив Путіну про необхідність термінової деескалації між Україною і РФ

Про це пише Радіо Свобода.



"Канцлер і президент Росії також говорили про посилення російської військової присутності в Україні. Канцлер висловив занепокоєння ситуацією і заявив про необхідність термінової деескалаці", - передає видання.



У пресслужбі Володимира Путіна зазначили, що він "інформував про російські пропозиції щодо довгострокових, юридично закріплених гарантій безпеки, які унеможливлять будь-яке подальше просування НАТО на схід, а також розміщення в суміжних із Росією країнах ударних систем озброєнь".



Крім того, Володимир Путін заявив, що Україна не виконує Мінські домовленності та що це не дозволяє провести новий саміт у "нормандському форматі".



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