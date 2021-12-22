Джонсон та Шольц обговорили ескалацію на українсько-російському кордоні
У середу, 22 грудня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем
Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
"Лідери обговорили низку міжнародних питань, зокрема поточну ситуацію на кордоні України", - йдеться у повідомленні.
Джонсон та Шольц погодилися, що міжнародна спільнота повинна взаємодіяти у протистоянні російській агресії. Так, на їхню думку, можна вирішити збройний конфлікт і запобігти мабутнім атакам РФ.
Крім того, представники держав обговорили партнерство у зовнішній політиці, зміні клімату та торгівлі. Джонсон і Шольц вирішили поглиблювати ці відносини.
Також співрозмовники поінформували один одного про ситуацію, пов'язану із появою нового штаму коронавірусу "Омікрон".
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Шольц під час телефонної розмови заявив Путіну про необхідність термінової деескалації.
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