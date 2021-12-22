Джонсон та Шольц обговорили ескалацію на українсько-російському кордоні

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.



"Лідери обговорили низку міжнародних питань, зокрема поточну ситуацію на кордоні України", - йдеться у повідомленні.



Джонсон та Шольц погодилися, що міжнародна спільнота повинна взаємодіяти у протистоянні російській агресії. Так, на їхню думку, можна вирішити збройний конфлікт і запобігти мабутнім атакам РФ.



Крім того, представники держав обговорили партнерство у зовнішній політиці, зміні клімату та торгівлі. Джонсон і Шольц вирішили поглиблювати ці відносини.



Також співрозмовники поінформували один одного про ситуацію, пов'язану із появою нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Шольц під час телефонної розмови заявив Путіну про необхідність термінової деескалації.