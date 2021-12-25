США дозволили Путіну все, тільки не масштабне вторгнення в Україну, – Піонтковський

Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Зрозуміло до чого президент країни-агресора Росії Володимир Путін готується. Його ж військові, той самий начальник Генштабу Валерій Герасимов, пояснили, що масштабне вторгнення в Україну – це катастрофа для Росії. Насамперед, що опір української та суспільства буде лютим, втрати російських військовослужбовців будуть неприйнятними для російського суспільства. До того ж, формально американці оголошували санкції. Так цей же негідник, радник президента США Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, підказав Путіну, що “так ми введемо пекельні санкції та будемо здійснювати поставки зброї після того, як буде здійснено масштабне вторгнення в Україну, а поки поставки заморожуємо”. І наступного дня видалили статтю про виділення 100 мільйонів з оборонного бюджету на поставки озброєння. Тобто Путіну підказали: ти роби, що хочеш, тільки щоб це не інтерпретували як масштабне вторгнення в Україну”, – зазначив Піонтковський.

Політолог наголосив, що знову все сконцентрувалося навколо Донбасу і відновилося вербування так званих “добровольців-визволителів”.

“Москва задумалася. У них справді зараз немає сил для окупації, для масштабної атаки. Будуть провокації на Донбасі, Москва відповість на це силовими акціями, можливо, рухом в бік Маріуполя. І ракетними атаками всередину України: по інфраструктурі, по складах озброєння і тд. Про це відкритим текстом всьому світу кажуть міністр оборони РФ Сергій Шойгу і міністр закордонних справ Сергій Лавров”, – зауважив Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін заявив, що можливе вторгнення до України буде залежати від того, чи прийме Захід вимоги Москви про нерозширення НАТО на Схід.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки підготувалися до зустрічі з Росією у січні 2022 року.

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