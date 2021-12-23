США готові провести зустріч з Росією щодо "гарантій безпеки" у січні, - Білий дім
Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що Сполучені Штати Америки підготувалися до зустрічі із Росією у січні 2022 року
Про це у Twitter повідомила кореспондентка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
"Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена через кілька годин після пресконференції Путіна сказав журналістам, що США повідомили Росії, що істотний прогрес у переговорах можна досягти лише в умовах деескалації. США підготувалися до зустрічі з Росією в січні. Чиновник сказав, що дата і місце поки не визначені", - написала журналістка.
Чиновник відмовився коментувати слова Путіна під час пресконференції щодо України.
"Нас хвилюють не лише слова, а й дії... Ми продовжуватимемо уважно стежити за подіями на кордоні (України, - ред.) та навколо нього", - сказав чиновник.
Він також додав, що факти свідчать про те, що з боку Путіна відчутна войовнича риторика, а на кордонах України з РФ відбувається нарощування російських військ.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
- Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
- У Держдепі США заявили, що переговори з РФ щодо пропозицій Росії з питань безпеки можуть відбутися на початку 2022 року, а зустріч президентів США й РФ Джо Байдена й Володимира Путіна поки не проводитимуть.
- Пєсков заявив, що говорити про зустріч президента Росії із президентом США Джо Байденом можна буде тоді, коли американська і європейська сторона дадуть відповідь на "гарантії безпеки".
- Під час пресконференції 23 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що можливе вторгнення до України буде залежати від того, чи прийме Захід вимоги Москви про нерозширення НАТО на схід.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.12
Купівля 27.12Продаж 27.36
-
EUR
Купівля 30.58Продаж 31.01
- Актуальне
- Важливе