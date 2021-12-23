США готові провести зустріч з Росією щодо "гарантій безпеки" у січні, - Білий дім

Про це у Twitter повідомила кореспондентка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

"Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена через кілька годин після пресконференції Путіна сказав журналістам, що США повідомили Росії, що істотний прогрес у переговорах можна досягти лише в умовах деескалації. США підготувалися до зустрічі з Росією в січні. Чиновник сказав, що дата і місце поки не визначені", - написала журналістка.

Чиновник відмовився коментувати слова Путіна під час пресконференції щодо України.

"Нас хвилюють не лише слова, а й дії... Ми продовжуватимемо уважно стежити за подіями на кордоні (України, - ред.) та навколо нього", - сказав чиновник.

Він також додав, що факти свідчать про те, що з боку Путіна відчутна войовнича риторика, а на кордонах України з РФ відбувається нарощування російських військ.

