Путін планує домагатися гарантій "нерозширення НАТО на схід"

Про це він заявив на церемонії вручення довірчих грамот у Кремлі.



Президент РФ заявив, що буде "наполягати на виробленні конкретних домовленостей, що виключають будь-які просування НАТО на схід" у переговорах із країнами-членами Альянсу.



За словами Путіна, Кремлю потрібні "саме юридичні гарантії, тому що країни НАТО не виконали взяті на себе усні зобов'язання".



"Усім відомо про усні запевнення, що давались, що НАТО не буде розширюватися на схід", - зазначив президент РФ.



Також Путін заявив, що на західних кордонах Росії зростає напруження через розширення військової інфраструктури НАТО.

25 листопада у Кремлі заявили про проведення нових "червоних ліній", якщо Україна вступить до НАТО.

На зустрічі у Ризі голови МЗС країн НАТО обговорили військову активність РФ на кордоні України.

Володимир Путін заявив, що розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як порушення "червоних ліній".