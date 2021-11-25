У Кремлі попередили про нову "червону" лінію в разі вступу України в НАТО

Про це повідомляє Telegraph.



Лук'янов висловився проти вступу України в НАТО. Він попередив про можливість "нового конфлікту", якщо Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.



"Росії доведеться змінити систему і провести нові "червоні лінії", - заявив він.



У Telegraph зазначають, що слова Лук'янова "чітко пояснюють присутність російських військових на кордоні з Україною".

Нагадаємо, раніше повідомляли, що США готуються до непередбачених обставин на випадок повномасштабного російського вторгнення в Україну

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb