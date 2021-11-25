У Кремлі попередили про нову "червону" лінію в разі вступу України в НАТО
Голова правління Ради в закордонних справах Росії Федір Лук'янов заявив про проведення нових "червоних ліній", якщо Україна вступить до НАТО
Про це повідомляє Telegraph.
Лук'янов висловився проти вступу України в НАТО. Він попередив про можливість "нового конфлікту", якщо Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.
"Росії доведеться змінити систему і провести нові "червоні лінії", - заявив він.
У Telegraph зазначають, що слова Лук'янова "чітко пояснюють присутність російських військових на кордоні з Україною".
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що США готуються до непередбачених обставин на випадок повномасштабного російського вторгнення в Україну
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