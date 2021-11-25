Загроза вторгнення РФ на українські території: у Держдепі США заявили про підготовку до "непередбачених обставин"
США готуються до непередбачених обставин на випадок повномасштабного російського вторгнення в Україну
Про це на брифінгу повідомив спікер Держдепу США Нед Прайс.
Він зазначив, що США готуються до "непередбачених обставин" на випадок повномасштабної війни в Україні, але уряд не може розголошувати цю інформацію настільки детально, як на зустрічах з українськими та європейськими партнерами.
Прайс повідомив, що високопоставлені чиновники проведуть на цю тему брифінги для Європи.
"Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не тільки ділитися інформацією, а й готуватися до ряду непередбачених обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємося", - додав він.
На запитання, чи належать до цих обставин вторгнення на Донбас і окупація Криму 2014 року, спікер Держдепу зазначив, що вважає нерозумним розповідати подробиці.
"Послухайте, для мене нерозумно вдаватися в подробиці. Але для нас розумно займатися широким спектром дій з планування на випадок непередбачених обставин", - сказав Прайс.
- Нагадаємо, сенатори США запропонували виділити Україні додаткові $50 млн військової допомоги.
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