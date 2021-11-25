Сенатори США запропонували додатково виділити Україні $50 млн військової допомоги
Американські сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону $50 млн
Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що поправка до військового бюджету США передбачає збільшення фінансування з боку Пентагону на озброєння України з $300 млн до $350 млн.
У свою чергу, $125 млн від тієї суми підуть на закупівлю озброєння вражаючої дії для стримування агресії Росії.
Як повідомляється, США ведуть переговори з європейськими союзниками про розробку нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вдеруться в Україну.
Також законодавці намагаються внести зміни у формулювання санкцій, щоб включити її в закон про повноваження на національну оборону.
- Нагадаємо, 1 вересня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні обсягом $60 млн, що включає бронебійні системи Javelin та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання для захисту від російської агресії.
- 24 жовтня Україна отримала від США нову партію військової допомоги включно з протитанковими системами Javelin.
- 14 листопада до України прибули 80 тонн боєприпасів зі США на суму $60 млн.
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