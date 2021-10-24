Україна отримала від США нову партію "Джавелінів"
Україна отримала від США нову партію військової допомоги включно з протитанковими системами "Джавелін"
Про це повідомляє "Голос Америки".
Вантаж містить летальне озброєння з додатковими протитанковими системами "Джавелін", боєприпасами та засобами першої медичної допомоги.
"Цей вантаж, а також $2,5 млрд загальної допомоги Збройним силам України, виділених з 2014 року, демонструє послідовну політику Сполучених Штатів з підтримки України, щоб вона могла ефективніше захищатися від агресії Росії", - заявили у посольстві США в Україні.
Це третя та заключна партія додаткової безпекової допомоги на $60 млн від США.
Перші дві партії допомоги були доставлені 10 та 18 жовтня.
- Нагадаємо, 18 жовтня до України прибула друга партія технічної допомоги від уряду США для потреб ЗСУ.
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