Україна отримала від США нову партію "Джавелінів"

Про це повідомляє "Голос Америки".

Вантаж містить летальне озброєння з додатковими протитанковими системами "Джавелін", боєприпасами та засобами першої медичної допомоги.

"Цей вантаж, а також $2,5 млрд загальної допомоги Збройним силам України, виділених з 2014 року, демонструє послідовну політику Сполучених Штатів з підтримки України, щоб вона могла ефективніше захищатися від агресії Росії", - заявили у посольстві США в Україні.

Це третя та заключна партія додаткової безпекової допомоги на $60 млн від США.

Перші дві партії допомоги були доставлені 10 та 18 жовтня.



Нагадаємо, 18 жовтня до України прибула друга партія технічної допомоги від уряду США для потреб ЗСУ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb