Друга партія додаткової військової допомоги від США прибула до України

Про це повідомляє сайт Міноборони.



"Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли в межах даної угоди. З метою досягнення повної взаємосумісності ЗСУ з країнами-членами НАТО Кабінетом міністрів України реалізовано ініціативу президента України щодо постачання медичного майна та озброєння із боєприпасами", - сказав уповноважений управління Медичних сил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності полковник медичної служби Олександр Матійчук.



У Міноборони додали, що найближчим часом очікується надходження третьої партії допомоги від уряду США.



"Загальна сума матеріальних засобів від США Україні за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США, становить $60 млн. Вона надається додатково до раніше погодженого обсягу у $250 млн. Загалом, починаючи із 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад $2 млрд", - зазначає військове відомство.



Раніше, у вересні 2021 року під час візиту Зеленського до США було підписано рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства між Міноборони України та Пентагоном і угоду між урядами України та США про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки.

Нагадаємо, перша партія додаткової військової допомоги від США надійшла до України 10 жовтня.