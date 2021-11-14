До України прибули 80 тонн боєприпасів зі США

Про це повідомляє посольство США в Україні у twitter.

У рамках четвертої партії додаткової військової допомоги Україна отримала 80 тонн боєприпасів.

"Україна отримала зі США приблизно 80 тонн боєприпасів. Це було четверте постачання в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі $60 млн, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України", - йдеться у повідомленні.



On Nov 14, ???????? received the delivery of approx 80,000 kilos of ammunition from ????????. Part of the up to $60 mln in addtl security assistance directed by President Biden to ???????? in Aug, it is a demonstration of ???????? commitment to the success of a stable, democratic, & free ????????. pic.twitter.com/nu8jezAcOh — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 14, 2021

Нагадаємо, 1 вересня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні обсягом $60 млн, що включає бронебійні системи Javelin та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання для захисту від російської агресії.

24 жовтня Україна отримала від США нову партію військової допомоги включно з протитанковими системами "Джавелін".

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