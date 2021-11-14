До України прибули 80 тонн боєприпасів зі США
У неділю, 14 листопада, Україна отримала четверту партію додаткової військової допомоги від США
Про це повідомляє посольство США в Україні у twitter.
У рамках четвертої партії додаткової військової допомоги Україна отримала 80 тонн боєприпасів.
"Україна отримала зі США приблизно 80 тонн боєприпасів. Це було четверте постачання в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі $60 млн, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 1 вересня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні обсягом $60 млн, що включає бронебійні системи Javelin та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання для захисту від російської агресії.
- 24 жовтня Україна отримала від США нову партію військової допомоги включно з протитанковими системами "Джавелін".
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