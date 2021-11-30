Очільники МЗС країн НАТО обговорять військову активність РФ на кордоні України та створену Білоруссю міграційну кризу

Про це заявив генеральний секретар Альянса Єнс Столтенберг, передає Інтерфакс Україна.



"Ми звернемо увагу на тривале нарощування російської військової могутності в Україні і навколо неї", - сказав Столтенберг.



Очільник НАТО зазначив, що за 2021 рік скупчення військових сил РФ відбувається на Донбасі вже вдруге. Зокрема Росія зосереджує артилерію, бронетехніку, танки, ситеми радіоелектронної боротьби та дрони.



Столтенберг назвав таку поведінку Росії "незрозумілою" та закликав РФ до прозорості у зосередженні своїх військових сил біля території України.



Генсек НАТО попередив про наслідки для РФ у разі подальшої агресії проти України.



"Якщо Росія застосує силу проти України, то їй доведеться дорого заплатити, це матиме наслідки", - попередив Єнс Столтенберг.



При цьому Столтенберг наголосив на відкритості Альянсу до діалогу.



"Підхід НАТО до Росії залишається незмінним. Ми зберігаємо сильну оборону та стримування, залишаючись при цьому відкритими для діалогу", - наголосив Генсек.



Також на нараді обговорять міграційну кризу в Білорусі.



Столтенберг назвав цинічним використання білоруською владою мігрантів для тиску на Латвію, Литву та Польщу. Генсек НАТО додав, що ці гібридна кампанія спрямована на дестабілізацію ситуації в країнах Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу.



Також Столтенберг зауважив, що зважаючи на напружену ситуацію в Україні, важливо обговорити з Україною та Грузією становище в Чорному морі.



Крім того, учасники наради мають намір обговорити грузинські та українські реформи. Генсек НАТО наголосив на важливості цих реформ незалежно від того, чи ввійдуть країни до Альянсу.



Також очільники МЗС країн НАТО обговорять роль Альянсу в контролі над ядерною зброєю, ситуацію в Афганістані та Західних Балканах, а також Китай як державу, важливу для безпеки.

Нагадаємо. США посилюють стримування Росії в Європі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb