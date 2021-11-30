США посилюють стримування Росії в Європі, - Пентагон
Міноборони США за результатами Перегляду глобальних позицій (GPR), розпочатого адміністрацією президента Джо Байдена, ухвалило концепцію, що передбачає посилення засобів стримування Росії у Європі
Про це заявила в. о. помічника заступника міністра оборони США у політичних питаннях Мара Карлін, передає Укрінформ.
"У Європі GPR посилює надійні засоби стримування США проти російської агресії та дає змогу силам НАТО діяти більш ефективно", - сказала Карлін.
Представниця Пентагона зазначила, що посилювати політику стримування РФ розпочали ще після початку російської окупації Криму в 2014 році. Після цього США запровадили важливі зміни, які покращили взаємодію в оборонній галузі по всій Європі.
"Ці проєкти мають сенс, і ми хочемо їх продовжувати", - сказала Карлін.
В. о. помічника заступника міністра оборони США також нагадала, що Джозеф Байден скасував указ адміністрації Дональда Трампа про скорочення 25 тис. американських військовослужбовців у Німеччині. Натомість очільник Пентагона Ллойд Остін у квітні анонсував появу в Німеччині нових військових утворень.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що постійні рейди військових кораблів НАТО в Чорному морі були б сильним знаком підтримки України в боротьбі з російською збройною агресією.
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