США посилюють стримування Росії в Європі, - Пентагон

Про це заявила в. о. помічника заступника міністра оборони США у політичних питаннях Мара Карлін, передає Укрінформ.



"У Європі GPR посилює надійні засоби стримування США проти російської агресії та дає змогу силам НАТО діяти більш ефективно", - сказала Карлін.



Представниця Пентагона зазначила, що посилювати політику стримування РФ розпочали ще після початку російської окупації Криму в 2014 році. Після цього США запровадили важливі зміни, які покращили взаємодію в оборонній галузі по всій Європі.



"Ці проєкти мають сенс, і ми хочемо їх продовжувати", - сказала Карлін.



В. о. помічника заступника міністра оборони США також нагадала, що Джозеф Байден скасував указ адміністрації Дональда Трампа про скорочення 25 тис. американських військовослужбовців у Німеччині. Натомість очільник Пентагона Ллойд Остін у квітні анонсував появу в Німеччині нових військових утворень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що постійні рейди військових кораблів НАТО в Чорному морі були б сильним знаком підтримки України в боротьбі з російською збройною агресією.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb