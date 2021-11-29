Постійні рейди військових кораблів НАТО в Чорному морі були б сильним знаком підтримки України, - Шмигаль про загрозу від РФ

Про це повідомляє пресцентр Урядового порталу.



Шмигаль назвав постійне нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів інструментом дестабілізації ситуації в Україні та зриву євроатлантичної інтеграції країни.



"Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України", - сказав Шмигаль.



Крім того, очільник уряду України висловив думку, що РФ також має намір дестабілізувати ситуацію в державах ЄС і НАТО.



"Газ вже використовується як зброя не лише проти нашої держави, але і проти всієї Європи. Ситуація навколо Північного потоку-2 та зменшення транзиту "блакитного палива" через Україну яскраво підтверджують цю тезу", - сказав Шмигаль.



Прем'єрмінстр, додав, що РФ використовує у гібридній війні проти України та Заходу в тому числі інформатаки та дезінформацію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що Євросоюз і НАТО мають попередити РФ про наслідки в разі загострення ситуації на кордоні з Україною.

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