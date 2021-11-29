Постійні рейди військових кораблів НАТО в Чорному морі були б сильним знаком підтримки України, - Шмигаль про загрозу від РФ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю виданню Politico заявив, що реакцією на агресію Росії має бути солідарна відповідь України, НАТО та ЄС
Про це повідомляє пресцентр Урядового порталу.
Шмигаль назвав постійне нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів інструментом дестабілізації ситуації в Україні та зриву євроатлантичної інтеграції країни.
"Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України", - сказав Шмигаль.
Крім того, очільник уряду України висловив думку, що РФ також має намір дестабілізувати ситуацію в державах ЄС і НАТО.
"Газ вже використовується як зброя не лише проти нашої держави, але і проти всієї Європи. Ситуація навколо Північного потоку-2 та зменшення транзиту "блакитного палива" через Україну яскраво підтверджують цю тезу", - сказав Шмигаль.
Прем'єрмінстр, додав, що РФ використовує у гібридній війні проти України та Заходу в тому числі інформатаки та дезінформацію.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що Євросоюз і НАТО мають попередити РФ про наслідки в разі загострення ситуації на кордоні з Україною.
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