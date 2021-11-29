Прем'єр Латвії: НАТО і ЄС мають дати РФ чіткий сигнал про наслідки в разі ескалації агресії проти України

Про це Каріньш сказав після зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує BNN.



За словами латвійського прем'єра, для Європи наразі існує кілька загроз одночасно, одна з яких - гібридна атака на ЄС, зокрема, на Латвію, Литву, Польщу.



Кріш’яніс Каріньш зазначив, що Латвії доводиться відбивати організований нелегальний потік мігрантів, який прямує через кордони ЄС.



"У нас дуже чітка та єдина політика, і її підтримують наші партнери в ЄС і НАТО", - наголосив Каріньш.



Ще однією загорозою політик назвав концентрацію російських військ біля кордонів України.



"Важливо, щоб ЄС і НАТО стежили за ситуацією і дали Росії чіткий сигнал, що ескалація матиме наслідки", - сказав Каріньш.



Крім того, очільник уряду Латвії звинуватив РФ у штучному підвищенні цін на газ, яке наразі спостерігається у Європі.



"Хоча російська компанія "Газпром" виконує угоди з комерційними партнерами в Європі, вона не забезпечила у достатній кількості газ у сховищах, що створює дефіцит та зростання цін", - пояснив Каріньш.

Нагадаємо, раніше видання Wall Street Journal повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена розглядають як можливість долучення США до Мінського процесу, так і обмеження військових навчань США в Європі з метою "заспокоїти" Кремль.

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