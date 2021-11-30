Путін висловився щодо можливості вторгнення в Україну і назвав "червоні лінії", порушення яких вважає загрозою для РФ

Про це заявив президент Росії Володимира Путіна на форумі "Росія кличе", передає Еспресо.Tv.



"Де ці "червоні лінії"? Перш за все створення загроз для нас, які можуть виходити з цієї території. Якщо і далі все буде розширюватися в цій інфраструктурі, то я вже публічно говорив, якщо на території України виникнуть комплекси ударні, підлітний час до Москви буде 7-10, а в разі розміщення гіперзвукової зброї 5 хвилин... А нам що робити? Ми тоді повинні будемо щось подібне створити щодо тих, хто нам так загрожує", - сказав російський президент.



За його словами, Росія вже зараз готова реагувати на появу ударних комплексів в Україні, оскільки взяла на озброєння гіперзвукові ракети.



"Про можливість введення російських військ в Україну говорили ще на початку року, проте цього досі не сталося", - сказав Путін.



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