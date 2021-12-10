Росія вимагає, щоб у НАТО офіційно відмовились від перспективи вступу України та Грузії до Альянсу

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

"У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що "Україна і Грузія стануть членами НАТО", як таке, що суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - "не зміцнювати свою безпеку коштом безпеки інших", - йдеться в заяві.



На думку російських дипломатів, вступ України до НАТО загрожує безпеці Росії та створює воєнні ризики для всіх сторін, що загалом може призвести до масштабного конфлікту у всій Європі.



Росіяни звинуватили Альянс у "втягуванні" України до свого складу та у "підштовхуванні до агресивних кроків".

Крім того, у МЗС Росії вимагають, щоб країни-учасниці Альянсу не розміщували в Україні ударні системи озброєння. Також росіяни заявили про бажання відновити діалог Росія-НАТО.