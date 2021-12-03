Рішення про вступ України до НАТО приймає Альянс, а не Росія, - Білий дім

Про це вона повідомила під час брифінгу.

"Рішення про те, хто є членом Альянсу, приймають країни НАТО, а не Росія", - наголосила Псакі, коментуючи заяви про неприпустимість вступу України до блоку.





Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/zzYzb7jOm4 — The White House (@WhiteHouse) December 3, 2021

25 листопада у Кремлі заявили про проведення нових "червоних ліній", якщо Україна вступить до НАТО.

На зустрічі у Ризі голови МЗС країн НАТО обговорили військову активність РФ на кордоні України.

Володимир Путін заявив, що розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як порушення "червоних ліній".

Згодом Путін вимагав почати переговори щодо встановлення юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

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