Рішення про вступ України до НАТО приймає Альянс, а не Росія, - Білий дім
Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вступ України до НАТО залежить від рішення країн Альянсу, а не думки Кремля
Про це вона повідомила під час брифінгу.
"Рішення про те, хто є членом Альянсу, приймають країни НАТО, а не Росія", - наголосила Псакі, коментуючи заяви про неприпустимість вступу України до блоку.
- 25 листопада у Кремлі заявили про проведення нових "червоних ліній", якщо Україна вступить до НАТО.
- На зустрічі у Ризі голови МЗС країн НАТО обговорили військову активність РФ на кордоні України.
- Володимир Путін заявив, що розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як порушення "червоних ліній".
- Згодом Путін вимагав почати переговори щодо встановлення юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
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