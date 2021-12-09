"Агресія проти України зустріне потужну відповідь": Столтенберг закликав РФ до діалогу
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Російську Федерацію про політичні та економічні наслідки у разі посилення військової агресії проти України та закликав до дипломатії
Про це Столтенберг заявив після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, повідомляє Укрінформ.
"Внесок Німеччини у нашу спільну безпеку має навіть більше значення зараз, коли ми стикаємось із дедалі більш складними викликами, включаючи російське військове нарощування в Україні та навколо неї. Я вітаю тривалу роботу Німеччини в нормандському форматі з просування мирних рішень для врегулювання конфлікту. Я також вітаю контакт президента Байдена з президентом Путіним на початку тижня. Будь-яка майбутня російська агресія проти України зустріне потужну відповідь, матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії", - наголосив Столтенберг.
Генсек НАТО нагадав, що із початку окупації Росією Криму в 2014 році Альянс зміцнює політику стримування і оборони. Водночас НАТО залишається відкритим до діалогу з РФ, хоча Росія не звертається до цього способу вирішення конфлікту.
"Пропозиція до зустрічі Ради НАТО-Росія все ще перебуває на столі, і від Росії залежить, чи дасть вона позитивну відповідь. Поки що вони не зробили цього. Але саме за скрутних часів ми маємо сідати за стіл та розмовляти", - зазначив Столтенберг.
Анналена Бербок додала, що напруженість навколо України також впливає і на безпекову ситуацію в Європі. Тому, за її словами, потрібно підтримувати діалог із Росією та відроджувати Раду НАТО-Росія.
"Нарощування російських військ поблизу кордонів України має турбувати нас як з огляду на ситуацію в Україні, так і з огляду на безпеку в Європі. Минулого тижня у Ризі НАТО надіслало дуже чіткий сигнал, і я хочу наголосити дуже твердо: новий уряд (Німеччини - ред.) повністю дотримується цих зобов’язань", - сказала Бербок.
- Нагадаємо, депутати Бундестагу назвали Росію агресором, стороною збройного конфлікту на сході України та звинуватили у порушенні міжнародного права.
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