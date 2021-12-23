Наші подальші дії будуть залежати від гарантій безпеки РФ, - Путін про можливе вторгнення в Україну

Про це Володимир Путін заявив під час своєї щорічної пресконференції, відповідаючи на запитання журналістки про те, чи може Росія гарантувати, що не нападатиме на Україну.



"Щодо гарантій. Наші дії залежатимуть не від переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії сьогодні та на історичну перспективу", - заявив Путін.



Президент підкреслив, що розширення НАТО на схід неприйнятне для Росії, і Альянс повинен дати Кремлю "гарантії безпеки" - "негайно і зараз, а не вимагати їх від нас".



"Нам важливий не хід переговорів, нам важливий результат. Жодного дюйма на схід сказали нам у 90-ті роки, ну і що? Надули", - сказав президент РФ, додавши, що з того часу відбулося п'ять хвиль розширення НАТО.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

У Держдепі США заявили, що переговори з РФ щодо пропозицій Росії з питань безпеки можуть відбутися на початку 2022 року, а зустріч президентів США й РФ Джо Байдена й Володимира Путіна поки не проводитимуть. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb