"Відповідь на "гарантії безпеки": Пєсков назвав умову нової зустрічі Байдена і Путіна

Про це повідомляє ТАСС.

"Перед тим, як можна говорити про новий саміт, очний саміт (Байдена та Путіна, - ред.), потрібно зрозуміти, якою буде конкретна відповідь американської сторони та європейців на ці наші пропозиції", - заявив Пєсков.

Він зазначив, що саме для цього вже узгоджені формати переговорів, які за очікуваннями Пєскова, розпочнуться у січні 2022 року.

