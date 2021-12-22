"Відповідь на "гарантії безпеки": Пєсков назвав умову нової зустрічі Байдена і Путіна
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що говорити про зустріч президента Росії із президентом США Джо Байденом можна буде тоді, коли американська і європейська сторона дадуть відповідь на "гарантії безпеки"
Про це повідомляє ТАСС.
"Перед тим, як можна говорити про новий саміт, очний саміт (Байдена та Путіна, - ред.), потрібно зрозуміти, якою буде конкретна відповідь американської сторони та європейців на ці наші пропозиції", - заявив Пєсков.
Він зазначив, що саме для цього вже узгоджені формати переговорів, які за очікуваннями Пєскова, розпочнуться у січні 2022 року.
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