США та її союзники дадуть рішучу відповідь на вторгнення РФ до України: Байден і Зеленський провели переговори

Про це заявили в Білому домі.



"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну", - ідеться в повідомленні.



Крім того, лідери України та США висловили підтримку дипломатичним зусиллям, починаючи з наступного тижня з двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності в НАТО через Раду НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.



Джо Байден наголосив, що США разом із союзниками підтримують принцип "нічого про вас без вас".



Також він підтвердив відданість територіальній цілісності України та висловив підтримку заходам для деескалації напруги на Донбасі. Крім того, лідер США виступив за активну дипломатію для просування імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату.

Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову з Путіним. США закликали до деескалації на Донбасі й пригрозили наслідками.

Після переговорів із Володимиром Путіним була запланована розмова президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

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