Після розмови з Путіним: Байден 2 січня зателефонує Зеленському, - журналіст AP
Журналістка Associated Press Дарлен Супервіль написала, що у Білому домі повідомили про заплановану на 2 січня розмову президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським
Про це Супервіль написала у Twitter.
"У неділю (2 січня, - ред.) Байден проведе бесіду з лідером України, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, обговорити нарощування Росією військової потужності на кордонах України і проаналізувати підготовку до майбутніх дипломатичних контактів, щоб сприяти деескалації регіональної напруженості", - йдеться в повідомленні.
Розмова двох лідерів відбудеться після того, як пройшла бесіда Байдена і Путіна у четвер, 30 грудня, яка тривала 50 хв.
- Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову з Путіним. США закликали до деескалації на Донбасі й пригрозили наслідками.
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