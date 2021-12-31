Після розмови з Путіним: Байден 2 січня зателефонує Зеленському, - журналіст AP

Про це Супервіль написала у Twitter.



"У неділю (2 січня, - ред.) Байден проведе бесіду з лідером України, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, обговорити нарощування Росією військової потужності на кордонах України і проаналізувати підготовку до майбутніх дипломатичних контактів, щоб сприяти деескалації регіональної напруженості", - йдеться в повідомленні.



Розмова двох лідерів відбудеться після того, як пройшла бесіда Байдена і Путіна у четвер, 30 грудня, яка тривала 50 хв.



Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову з Путіним. США закликали до деескалації на Донбасі й пригрозили наслідками.