Байден провів телефонну розмову з Путіним

Про це повідомили американські журналісти Син Мін Кім та Кевін Ліптак на сторінках у Twitter.



Очільники США й РФ розпочали розмову о 22:35 за київським часом. Вона тривала 50 хвилин.







Білий дім і Кремль поки не видавали підсумкового документа за результатами спілкування.



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