На вимогу РФ Байден проведе розмову з Путіним 30 грудня
На вимогу Російської Федерації у четвер, 30 грудня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Президент Джозеф Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер, 30 грудня 2021 року, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні відносини з Росією", - йдеться у повідомленні.
Як передає "РИА Новости", прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про те, що президенти проведуть телефонну розмову.
"Справді, на завтра, пізно ввечері, запланована телефонна розмова Путіна з президентом США", - сказав Пєсков.
У пресслужбі Білого дому додають, що адміністрація президента США продовжує вести широку дипломатію з європейськими союзниками та партнерами. США консультують та координують сторони щодо відповіді на збройну агресію РФ проти України.
"Президент Байден спілкувався з лідерами по всій Європі, а посадовці адміністрації Байдена багатосторонньо співпрацювали з НАТО, ЄС та ОБСЄ. Чиновники також провели численні консультації зі своїми колегами, у тому числі з країн східного флангу на двосторонній основі та у форматі Бухарестської дев'ятки, а також з Україною", - заявили в Білому домі.
Як пише CNN, розмова відбудеться на вимогу Путіна.
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