Переговори США з РФ: Байден прокоментував можливість зустрічі з Путіним у січні
Президент США Джо Байден не виключив можливості зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним 10 січня - у день, на який заплановані безпекові перемовини США і РФ
Про це повідомляє Reuters.
"Побачимо", - відповів Байден на питання журналіста щодо можливої зустрічі з Путіним 10 січня.
На запит видання, чи мав Байден на увазі у своєму коментарі переговори з безпеки на нижньому рівні, у Білому домі не відповіли.
Нагадаємо, раніше Білий дім анонсував перемовини США та РФ щодо безпекової ситуації навколо України та діяльності НАТО, заплановані на 10 січня.
РФ підтвердила плани провести 10 січня перемовини зі США з безпекових питань.
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