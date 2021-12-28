РФ підтвердила перемовини зі США щодо "гарантій безпеки" 10 січня
МЗС РФ підтвердило, що російсько-американські переговори щодо "гарантій безпеки" будуть проведені в Женеві 10 січня 2022 року
Про це повідомляє ТАСС.
У вівторок, 28 грудня, заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що основний день для двосторонніх російсько-американських консультацій у Женеві призначено на 10 січня 2022 року.
На думку Рябкова, сторони не вирішать усіх питань щодо "гарантій безпеки" за одну зустріч.
Він додав, що після переговорів із США будуть проведені консультації РФ і НАТО відбудуться в Брюсселі.
- Раніше Білий дім повідомляв, що переговори США й РФ щодо України заплановані на 10 січня.
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