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Переговори США й РФ щодо України заплановані на 10 січня, - Білий дім

28 грудня, 2021 вiвторок
08:10

У Білому домі заявили, що зустріч представників США та РФ стосовно безпекової ситуації в Україні й діяльності НАТО в ЄС планують на початок 2022 року

Про це повідомляє Голос Америки.

Новина доповнюється.

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