Український чемпіон світу з боксу оголосив про завершення кар'єри
Переговори США й РФ щодо України заплановані на 10 січня, - Білий дім
У Білому домі заявили, що зустріч представників США та РФ стосовно безпекової ситуації в Україні й діяльності НАТО в ЄС планують на початок 2022 року
Про це повідомляє Голос Америки.
Новина доповнюється.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
-7
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.54Продаж 31
- Актуальне
- Важливе
2021, вiвторок
28 грудня
07:25
Доба в зоні ООС: росіяни 10 разів порушили режим тиші, двох українських військових тяжко поранено
2021, понедiлок
27 грудня
21:59
Ексклюзив
Уряд має здешевлювати енергоносії для виробників соціально важливих товарів, щоб не допустити їх здорожчання, - Пендзин
21:45
Під дією наркотиків йшов до українських позицій: військові затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР"
19:50
"Явна ознака політичних переслідувань": директор Харківської правозахисної групи Захаров про підозру Порошенку
19:29
У Лукашенка оприлюднили проєкт змін Конституції Білорусі, планують виключити статтю про без’ядерний і нейтральний статус держави
11:45
Ексклюзив
"Китай підштовхує Росію до конфлікту зі США, в якому він виграє в будь-якому разі", – Піонтковський
11:08
Ми готові застосувати небачені санкції, - Камала Гарріс вперше прокоментувала загрозу РФ щодо України