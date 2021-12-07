Путін у розмові з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території"

Про це повідомляє пресслужба Кремля.



"Джозеф Байден акцентував нібито "загрозливий" характер пересування російських військ поблизу українських кордонів і позначив санкційні заходи, які США та їхні союзники були б готові застосувати у разі подальшої ескалації ситуації. Володимир Путін у відповідь наголосив, що не слід перекладати відповідальність на плечі Росії, оскільки саме НАТО вживає небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал у наших рубежів", - йдеться у повідомленні.



У Кремлі зазначили, що Путін зажадав "надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь".



Крім того, Путін звинуватив США у погіршенні відносин із РФ через висилку російських дипломатів, яка відбувалася на тлі агресії РФ проти України та шпигунських скандалів. Очільник РФ також запропонував "обнулити всі обмеження на функціонування дипмісій".



"Констатовано, що співпраця, як і раніше, перебуває в незадовільному стані. Це виявляється, зокрема, у труднощах, які мають у своїй роботі "урізані" диппредставництва обох країн. Володимир Путін підкреслив, що все це - наслідок лінії американської влади, яка ще п'ять років тому розпочала практикувати масштабні обмеження, заборони та масові висилки російських дипломатів, на що ми змушені дзеркально реагувати. З російської сторони запропоновано обнулити всі обмеження на функціонування дипмісій, що могло б послужити і нормалізації інших аспектів двосторонніх відносин", - повідомили в Кремлі.

Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Байден планує поговорити із лідерами європейських країн.