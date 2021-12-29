Переговори Байдена і Путіна: президент США вимагатиме, щоб від України відвели понад 100 тис. військових РФ, - Білий дім
У четвер, 30 грудня, під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент США Джо Байден вимагатиме, щоб РФ відвела свої війська від України
Про це повідомив репортер Пентагону Джек Детч з посиланням на високопосадовця Білого дому.
"Байден скаже Путіну, що США посилять країни НАТО військами, особливо на східному фланзі, якщо Росія розпочне подальше вторгнення в Україну. США хочуть, щоб понад 100 тис. російських військових поблизу України повернулися до своїх довгострокових тренувань", - сказав чиновник.
Також США працюють із європейськими партнерами над санкціями проти Росії, які введуть у разі, якщо РФ прийме рішення про вторгнення в Україну.
Високопосадовець Білого дому зазначив, що ініціатором розмови президентів 30 грудня став Путін, однак чому він це зробив, поки не зрозуміло.
- Нагадаємо, на вимогу РФ Байден проведе розмову з Путіним 30 грудня, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні відносини з Росією.
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