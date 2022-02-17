Частина співробітників посольства Литви в Україні переїжджає до Львова

Про це повідомляє національне телерадіомовлення Литви LRT.



"Поки що ситуація дозволяє нашим дипломатам працювати в Києві, вони там працюватимуть. Якщо обставини загостряться настільки, що працювати в Києві буде небезпечно, всі переїдуть до Львова", - сказала радниця Президента Литви з зовнішньої політики Асту Скайсгіріте.



Вона зазначила, що частина персоналу посольства Литви в Києві переїжджає до Львова. Скайсгіріте наголосила, що найважливіші функції посольства Литви в Києві продовжуватимуть виконуватись.

Нагадаємо, 9 лютого Литва попросила Вашингтон розмістити американські війська на своїй території на постійній основі для зміцнення безпеки на тлі скупчення російських військ біля кордону України.