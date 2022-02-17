Частина співробітників посольства Литви в Україні переїжджає до Львова
Частина персоналу посольства Литви переїжджає до Львова, у Києві залишаються дипломати, чия присутність потрібна для виконання основних функцій дипмісії
Про це повідомляє національне телерадіомовлення Литви LRT.
"Поки що ситуація дозволяє нашим дипломатам працювати в Києві, вони там працюватимуть. Якщо обставини загостряться настільки, що працювати в Києві буде небезпечно, всі переїдуть до Львова", - сказала радниця Президента Литви з зовнішньої політики Асту Скайсгіріте.
Вона зазначила, що частина персоналу посольства Литви в Києві переїжджає до Львова. Скайсгіріте наголосила, що найважливіші функції посольства Литви в Києві продовжуватимуть виконуватись.
- Нагадаємо, 9 лютого Литва попросила Вашингтон розмістити американські війська на своїй території на постійній основі для зміцнення безпеки на тлі скупчення російських військ біля кордону України.
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