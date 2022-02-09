На тлі російської загрози: Литва попросить розмістити війська США на своїй території на постійній основі
Литва попросить Вашингтон розмістити американські війська на своїй території на постійній основі для зміцнення безпеки на тлі скупчення російських військ біля кордону України
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції на військовій базі Рукла, повідомляє Reuters.
За його словами, литовський уряд буде розмовляти з США, щоб переконатися, що американські ротаційні сили будуть постійно перебувати в Литві.
"Це було б найкращим посиленням безпеки та стримування, яке НАТО могло б надати не лише Литві, а й всьому регіону", - заявив Науседа.
Гітанас Науседа привітав нову ротацію очолюваної Німеччиною міжнародної бойової групи НАТО, яка була розгорнута в 2017 році. Незабаром до неї приєднається 350 німецьких військових у відповідь на військове нарощування РФ поблизу України.
З 2019 року США розгорнули в Литві ротацію своїх власних груп чисельністю близько 500 військовослужбовців та одиниць техніки, щоб стримувати Росію від нападу на вразливий фланг Альянсу.
- Нагадаємо, збройні сили Литви підвищили рівень готовності у зв’язку з початком у Білорусі спільних військових навчань з РФ.
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