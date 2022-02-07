Литва підвищила готовність армії через навчання РФ та Білорусі

Про це в інтерв’ю BNS сказав командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис, передає LRT.



Він ствердно відповів на запитання агентства про те, чи литовські військові у підвищеній готовності у зв’язку з проведенням навчань, до яких, за даними НАТО, залучені близько 30 тис. військовослужбовців.



За словами командувача Збройних сил, литовські підрозділи перебувають на належних позиціях і зможуть швидко відреагувати на потенційні загрози.



Рупшис також зазначив, що переконаний, що принаймні частина російських військ залишиться у Білорусі й після навчань.



"Звісно, під питанням, які саме підрозділи залишаться і які сили", - зауважив він, додавши, що якщо Росія не стане забирати додому підрозділи, які забезпечують логістику, інженерні заходи та протиповітряну оборону, це "фундаментально змінить ситуацію у Білорусі".



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