Проєкт "Вбережи авіаторів – захисти Мрію" збирає кошти на придбання медичних автомобілів для роботи в зоні бойових дій для передачі авіаторам України.

Збір стартував 14 липня і завершиться 6 серпня, у день Повітряних Збройних Сил України.

Серед учасників, що доєднаються до збору, розіграють 10 ексклюзивних мистецьких постерів.

Арт-постери із зображенням "Мрії" створені художником Дмитром Максименком, підписані заступником головного конструктора "Антонов" Анатолієм Вовнянком. До кожного постера докладена частинка фюзеляжу зруйнованого літака АН-225 "Мрія". Постери неможливо купити, проте кожен має шанс стати власником одного з них, підтримавши збір на швидкі для авіаторів.

По закінченню збору арт-постери будуть розіграні серед усіх благодійників, хто надсилав донати на рахунки проєкту.

5 постерів отримають благодійники, що зробили найбільші донати. Серед них, за 1 місце — постер із підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Власників ще 5 постерів буде обрано серед усіх учасників збору за допомогою сервісу random.org.

Еспресо - інформаційний партнер проєкту.

Більше інформації про проєкт дивіться на сайті.

Реквізити для донатів (в коментарі до перерахунку слід зазначити слово “Mriya”): Приватбанк, Монобанк, інші способи переказу коштів зазначені на сайті.