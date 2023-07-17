Частинка літака "Мрія" та постер з підписом Залужного: благодійний проєкт збирає кошти для авіаторів
Стартував проєкт "Вбережи авіаторів – захисти Мрію" для збору коштів на медичні автомобілі. Серед його учасників розіграють унікальні арт-постери з частинкою легендарного літака АН 225 "Мрія"
Проєкт "Вбережи авіаторів – захисти Мрію" збирає кошти на придбання медичних автомобілів для роботи в зоні бойових дій для передачі авіаторам України.
Збір стартував 14 липня і завершиться 6 серпня, у день Повітряних Збройних Сил України.
Серед учасників, що доєднаються до збору, розіграють 10 ексклюзивних мистецьких постерів.
Арт-постери із зображенням "Мрії" створені художником Дмитром Максименком, підписані заступником головного конструктора "Антонов" Анатолієм Вовнянком. До кожного постера докладена частинка фюзеляжу зруйнованого літака АН-225 "Мрія". Постери неможливо купити, проте кожен має шанс стати власником одного з них, підтримавши збір на швидкі для авіаторів.
По закінченню збору арт-постери будуть розіграні серед усіх благодійників, хто надсилав донати на рахунки проєкту.
- 5 постерів отримають благодійники, що зробили найбільші донати. Серед них, за 1 місце — постер із підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- Власників ще 5 постерів буде обрано серед усіх учасників збору за допомогою сервісу random.org.
Еспресо - інформаційний партнер проєкту.
Більше інформації про проєкт дивіться на сайті.
Реквізити для донатів (в коментарі до перерахунку слід зазначити слово “Mriya”): Приватбанк, Монобанк, інші способи переказу коштів зазначені на сайті.
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