Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Kosovapress.

"Згідно з рішенням 85-го засідання уряду (Косова - ред.) нагадуємо, що з 1 серпня 2022 року кожній особі, яка перетинає державний кордон Республіки Косово з документом, що посвідчує особу, виданим владою Сербії, буде видано документ про в’їзд-виїзд", – йдеться в повідомленні уряду.

Такий крок був здійснений як відповідь на дії влади Сербії, яка не визнає документи на посвідчення особи, видані Косовим.

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