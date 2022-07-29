Частково визнане Косово забороняє вʼїзд за сербськими документами
З 1 серпня Косово видаватиме усім громадянам Сербії, які будуть в’їжджати на його територію, тимчасовий документ про перетин кордону. Водночас сербські документи вважатимуться недійсними
Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Kosovapress.
"Згідно з рішенням 85-го засідання уряду (Косова - ред.) нагадуємо, що з 1 серпня 2022 року кожній особі, яка перетинає державний кордон Республіки Косово з документом, що посвідчує особу, виданим владою Сербії, буде видано документ про в’їзд-виїзд", – йдеться в повідомленні уряду.
Такий крок був здійснений як відповідь на дії влади Сербії, яка не визнає документи на посвідчення особи, видані Косовим.
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