Чатботом єВорог вже скористалися понад 344 тис. українців
Понад 344 тисячі українців вже надали допомогу ЗСУ, скориставшись Чатботом єВорог
Про це повідомляє у Телеграмі Міністерство цифрової трансформації.
"Це означає, що чим більше людей повідомлять ЗСУ про загарбників та ворожу техніку, тим швидше наші захисники звільнять Україну", - зазначили у Мінцифри.
Українців закликають розповідати друзям про чатбот Мінцифри єВорог та ділитися ним у власних соцмережах.
Для цього потрібно зайти у @evorog_bot та клікнути на аватарку, натиснути Більше та Поділитися, обрати, як розповісти друзям про чатбот: у Телеграм або через зручну соцмережу.
"Головне — одразу повідомляти в чатбот про переміщення окупантів та будь-яку ворожу техніку, де б ви її не помітили. Також дотримуйтеся правил безпеки народної розвідки", - зауважили у Мінцифри.
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