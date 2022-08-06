Чатботом єВорог вже скористалися понад 344 тис. українців

Про це повідомляє у Телеграмі Міністерство цифрової трансформації.

"Це означає, що чим більше людей повідомлять ЗСУ про загарбників та ворожу техніку, тим швидше наші захисники звільнять Україну", - зазначили у Мінцифри.

Українців закликають розповідати друзям про чатбот Мінцифри єВорог та ділитися ним у власних соцмережах.

Для цього потрібно зайти у @evorog_bot та клікнути на аватарку, натиснути Більше та Поділитися, обрати, як розповісти друзям про чатбот: у Телеграм або через зручну соцмережу.

"Головне — одразу повідомляти в чатбот про переміщення окупантів та будь-яку ворожу техніку, де б ви її не помітили. Також дотримуйтеся правил безпеки народної розвідки", - зауважили у Мінцифри.

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