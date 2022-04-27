Чекаємо, щоб в Херсон прийшли ЗСУ, визволили наших громадян, - футболіст "Динамо" розповів, що його батьки зараз в окупації
Футболіст "Динамо" Олександр Караваєв заявив, що його батьки перебувають в окупованому Херсоні, і він з нетерпінням чекає, коли туди зайдуть ЗСУ
Про це повідомляє Zorya Londonsk у Twitter.
За словами Караваєва, його батьки поки не постраждали.
"Я родом з Херсону, народився там, там зараз мої батьки. Поки все добре. Чекаємо, щоб окупація пройшла, щоб туди зайшли наші війська, визволили наших громадян, які там зараз. Я дуже переживаю, кожен день зідзвонююсь, хочу, щоб якомога швидше настав мир", – розповів Олександр Караваєв.
"Динамо" проводить серію благодійних матчів у Європі. Кияни перемогли турецький "Галатасарай" та польську "Легію". Обидва поєдинки закінчились з рахунком 3:1. Зіграли внічию з румунським "Клужем" (0:0).
26 квітня перемогли дортмундську "Борусію" 3:2.
- 26 квітня брати Суркіси з плакатом "Зупиніть Путіна" сфотографувались на благодійному матчі "Борусія" – "Динамо".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.93
Купівля 30.93Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.03Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе