Чекаємо, щоб в Херсон прийшли ЗСУ, визволили наших громадян, - футболіст "Динамо" розповів, що його батьки зараз в окупації

Про це повідомляє Zorya Londonsk у Twitter.



За словами Караваєва, його батьки поки не постраждали.



"Я родом з Херсону, народився там, там зараз мої батьки. Поки все добре. Чекаємо, щоб окупація пройшла, щоб туди зайшли наші війська, визволили наших громадян, які там зараз. Я дуже переживаю, кожен день зідзвонююсь, хочу, щоб якомога швидше настав мир", – розповів Олександр Караваєв.



"Динамо" проводить серію благодійних матчів у Європі. Кияни перемогли турецький "Галатасарай" та польську "Легію". Обидва поєдинки закінчились з рахунком 3:1. Зіграли внічию з румунським "Клужем" (0:0).



26 квітня перемогли дортмундську "Борусію" 3:2.



26 квітня брати Суркіси з плакатом "Зупиніть Путіна" сфотографувались на благодійному матчі "Борусія" – "Динамо".

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