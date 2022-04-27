Суркіси з плакатом "Зупиніть Путіна" сфотографувались на матчі "Борусія" – "Динамо"

Про це повідомляє Twitter-видання Zorya Londonsk.



Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс та співвласник клубу і депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс відвідали черговий матч столичного клубу у благодійному турне по Європі.



26 квітня "Динамо" зустрічалось у Дортмунді з "Борусією". Кияни перемогли німців з рахунок 3:2, а братів Суркісів встигли сфотографувати на трибунах з плакатом "Зупиніть Путіна".

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