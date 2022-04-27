Суркіси з плакатом "Зупиніть Путіна" сфотографувались на матчі "Борусія" – "Динамо"
Брати Суркіси сфотографувались на благодійному матчі "Борусія" – "Динамо" з плакатом "Зупиніть Путіна"
Про це повідомляє Twitter-видання Zorya Londonsk.
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс та співвласник клубу і депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс відвідали черговий матч столичного клубу у благодійному турне по Європі.
26 квітня "Динамо" зустрічалось у Дортмунді з "Борусією". Кияни перемогли німців з рахунок 3:2, а братів Суркісів встигли сфотографувати на трибунах з плакатом "Зупиніть Путіна".
- 13 квітня офіційний Instagram-профіль "Динамо" позитивно відреагував на арешт лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.
- 20 квітня президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що його брат, нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс перебуває в Україні.
- 2 квітня Григорія Суркіса затримали на прикордонному пункті пропуску Краковець.
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