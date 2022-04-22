"Повернувся за годинниками": нардепа Суркіса, який виїхав за кордон після вторгнення РФ, затримали на кордоні, - УП

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела.



За даними джерела, Суркіс вивозив 13 годинників. Їх не було вказано у декларації.



"На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників. Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад", - пишуть журналісти.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що його брат, нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс перебуває в Україні.