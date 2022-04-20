Мій брат сьогодні перебуває в Україні. Його позиція щодо війни така ж, як у мене, - Суркіс-молодший

Про це повідомляє FanDay.net.



За словами Ігоря Суркіса, на початку війни вони з братом не втікали з України, а законно виїхали.



"Ніхто нікуди не втікав. Я був в Україні, поки не вивіз футболістів із їхніми сім'ями. І лише після цього я поїхав. Мій брат узагалі їхав з ускладненнями після коронавірусу, документи про це були надані до Верховної Ради. Те, що ми вивезли 17 мільйонів, могли вигадати лише люди з хворою фантазією. Довелося найняти кваліфікованих юристів в Угорщині, щоб вони зробили запит до прикордонної служби і вже офіційну відповідь ми направили до ДБР. Ми виїхали абсолютно законно. Мій брат сьогодні перебуває в Україні, він уже повністю одужав та був у Парламенті. Його позиція щодо війни така ж, як у мене", - сказав Ігор Суркіс.



Президент "Динамо" запевнив, що він та його сім'я допомагають "коханій Україні".



"Мені 63 роки, і я вважаю, що виїхати та допомагати нашій країні буде правильніше, ніж просто сидіти у підвалі на базі «Динамо». Я та моя сім'я допомагаємо коханій Україні, але я не хочу це афішувати. Афішують здебільшого ті, хто нічого не робить. Якщо в якихось справах я потрібен в Україні, то сяду в машину і без проблем приїду", – сказав Ігор Суркіс.



ФК "Динамо" належить братам Суркісам. Київський клуб проводить благодійне турне по Європі.

13 квітня офіційний Instagram-профіль "Динамо" позитивно відреагував на арешт лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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