Мій брат сьогодні перебуває в Україні. Його позиція щодо війни така ж, як у мене, - Суркіс-молодший
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що його брат, нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс перебуває в Україні
Про це повідомляє FanDay.net.
За словами Ігоря Суркіса, на початку війни вони з братом не втікали з України, а законно виїхали.
"Ніхто нікуди не втікав. Я був в Україні, поки не вивіз футболістів із їхніми сім'ями. І лише після цього я поїхав. Мій брат узагалі їхав з ускладненнями після коронавірусу, документи про це були надані до Верховної Ради. Те, що ми вивезли 17 мільйонів, могли вигадати лише люди з хворою фантазією. Довелося найняти кваліфікованих юристів в Угорщині, щоб вони зробили запит до прикордонної служби і вже офіційну відповідь ми направили до ДБР. Ми виїхали абсолютно законно. Мій брат сьогодні перебуває в Україні, він уже повністю одужав та був у Парламенті. Його позиція щодо війни така ж, як у мене", - сказав Ігор Суркіс.
Президент "Динамо" запевнив, що він та його сім'я допомагають "коханій Україні".
"Мені 63 роки, і я вважаю, що виїхати та допомагати нашій країні буде правильніше, ніж просто сидіти у підвалі на базі «Динамо». Я та моя сім'я допомагаємо коханій Україні, але я не хочу це афішувати. Афішують здебільшого ті, хто нічого не робить. Якщо в якихось справах я потрібен в Україні, то сяду в машину і без проблем приїду", – сказав Ігор Суркіс.
ФК "Динамо" належить братам Суркісам. Київський клуб проводить благодійне турне по Європі.
- 13 квітня офіційний Instagram-профіль "Динамо" позитивно відреагував на арешт лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.
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