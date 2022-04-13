ФК "Динамо", який належить Суркісам, позитивно відреагував на арешт Медведчука
Офіційний Instagram-профіль "Динамо" позитивно відреагував на арешт лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У stories "Динамо" з'явився репост зі сторінки Володимира Зеленського, який заявив про затримання голови партії ОПЗЖ Віктора Медведчука Службою безпеки України.
Київський клуб відреагував смайлами з оплесками, святкуванням і прапором України.
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ФК "Динамо" належить братам Суркісам.
- Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на затримання проросійського політика Віктора Медвечука, сказавши, що найбезпечніше місце для нього зараз - це українська тюрма.
- Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив думку, що впійманого Медведчука варто використати, щоб врятувати заблокованих мешканців та військових Маріуполя.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука, якого спіймала СБУ.
- Еспресо.TV зібрав добірку найкращих мемів про арешт Медведчука.
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