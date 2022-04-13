ФК "Динамо", який належить Суркісам, позитивно відреагував на арешт Медведчука

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У stories "Динамо" з'явився репост зі сторінки Володимира Зеленського, який заявив про затримання голови партії ОПЗЖ Віктора Медведчука Службою безпеки України.



Київський клуб відреагував смайлами з оплесками, святкуванням і прапором України.



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ФК "Динамо" належить братам Суркісам.





Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на затримання проросійського політика Віктора Медвечука, сказавши, що найбезпечніше місце для нього зараз - це українська тюрма.

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив думку, що впійманого Медведчука варто використати, щоб врятувати заблокованих мешканців та військових Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука, якого спіймала СБУ.

Еспресо.TV зібрав добірку найкращих мемів про арешт Медведчука.

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