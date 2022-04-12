Аваков запропонував обміняти Медведчука на всіх цивільних та військових, хто є у Маріуполі

Про це він написав у Twitter.

"Міняти гниду на маріупольців - на всіх - на всіх цивільних та військових.. нехай кремляді відходять і дадуть нашим людям коридор", - написав Аваков.

Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на затримання проросійського політика Віктора Медвечука, сказавши, що найбезпечніше місце для нього зараз - це українська тюрма

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