Аваков запропонував обміняти Медведчука на всіх цивільних та військових, хто є у Маріуполі
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив думку, що впійманого проросійського політика Віктора Медведчука варто використати, щоб врятувати заблокованих мешканців та військових Маріуполя
Про це він написав у Twitter.
"Міняти гниду на маріупольців - на всіх - на всіх цивільних та військових.. нехай кремляді відходять і дадуть нашим людям коридор", - написав Аваков.
- Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на затримання проросійського політика Віктора Медвечука, сказавши, що найбезпечніше місце для нього зараз - це українська тюрма
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