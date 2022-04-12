Медведчуку, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці, бо у РФ його обов'язково ліквідують, - Подоляк

Про це він написав у Twitter.

"Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни", - написав Подоляк.

Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука

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