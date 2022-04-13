Пропоную РФ обміняти цього вашого "вояку" на наших хлопців і дівчат у полоні, - Зеленський про Медведчука

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на звернення Володимира Зеленського.



За словами президента, символічно, що Медведчука спіймали у День космонавтики.



"Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените "Поехали!". Вважаю особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Намагався так замаскуватись. Ось такий "вояка". Ось такий "патріот". Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість", - йдеться у зверенні Зеленського.







Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на затримання проросійського політика Віктора Медвечука, сказавши, що найбезпечніше місце для нього зараз - це українська тюрма.

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив думку, що впійманого Медведчука варто використати, щоб врятувати заблокованих мешканців та військових Маріуполя. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb