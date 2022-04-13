English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Пропоную РФ обміняти цього вашого "вояку" на наших хлопців і дівчат у полоні, - Зеленський про Медведчука

Пропоную РФ обміняти цього вашого "вояку" на наших хлопців і дівчат у полоні, - Зеленський про Медведчука

13 квітня, 2022 середа
00:27
війна з Росією Віктор Медведчук

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука, якого спіймала СБУ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами президента, символічно, що Медведчука спіймали у День космонавтики.

"Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените "Поехали!". Вважаю особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Намагався так замаскуватись. Ось такий "вояка". Ось такий "патріот". Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість", - йдеться у зверенні Зеленського.


 

  • Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на затримання проросійського політика Віктора Медвечука, сказавши, що найбезпечніше місце для нього зараз  - це українська тюрма.
  • Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив думку, що впійманого Медведчука варто використати, щоб врятувати заблокованих мешканців та військових Маріуполя.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
звернення
Володимир Зеленський
Віктор Медведчук
відеозвернення
полонені
російська агресія
обмін полоненими
Читайте також:
12 квітня, 2022 вiвторок
Ідея з "ХНР" провалилася: росіяни будуть намагатися приєднати окуповані території Херсонщини до анексованого Криму, - Данилов
зброя автомат ак
12 квітня, 2022 вiвторок
Росія отримала військову техніку і боєприпаси з Іраку, ввезені контрабандною через Іран, - The Guardian
Путін
12 квітня, 2022 вiвторок
Путін дуже невпевнений, він на грані психологічної поразки - Горбач
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
13 квітня
00:53
Румен Радєв і Марсело Ребелу де Соуза
Болгарія хоче міжнародного розслідування застосування хімічної зброї в Маріуполі
00:47
Карім Бензема
"Реал" програв "Челсі" у драматичному матчі, але врятувався від вильоту з Ліги чемпіонів
00:39
санкції проти Росії
Аргентина і Чилі припинили постачання літію до Росії
00:34
monobank
У березні Monobank отримав 548,2 млн грн збитку
00:22
Буча після звільнення, Київщина
На Київщині знайшли понад 720 жертв росіян, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти, - МВС
00:14
Роберт Левандовські, Ліга чемпіонів
"Вільярреал" сенсаційно вибив "Баварію" з Ліги чемпіонів
00:11
Азов
У Маріуполі оточені морські піхотинці змогли об'єднатися з бійцями "Азова"
00:06
На Сумщині подружжя звільнили з полону окупантів, - ОВА
2022, вiвторок
12 квітня
23:47
Олаф Шольц
Штайнмаєр не бажаний гість, Київ був би радий Шольцу, - посол України в Німеччині
23:27
Денис Шмигаль
Шлях до кандидата на вступ в ЄС: Україна почала працювати над опитувальником, - Шмигаль
23:17
Літак Романа Абрамовича
Втекли в Дубаї і потрапили в пастку. В ОАЕ застрягли десятки літаків підсанкційних російських олігархів
23:16
прапор України
"Щоб захистити майбутнє, країну, увесь світ". Українські зірки записали звернення до людей планети
23:02
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
Аваков запропонував обміняти Медведчука на всіх цивільних та військових, хто є у Маріуполі
23:02
Ентоні Блінкен
США поки не підтверджують використання армією РФ хімзброї в Україні, - Блінкен
22:53
Nokia
Nokia, Huawei, та SAS Institute пішли з Росії, - Мінцифри
22:33
Людмила Денісова
Окупанти захопили судно під прапором Ліберії, - Денісова
22:32
Ентоні Блінкен
"Зневажаючи людське життя та гідність, Кремль відновив віру людей, що є права людини", - Блінкен
22:21
вертоліт
Захисники Донбасу відбили 6 атак ворога, знищили 2 авто, 3 артсистеми, 1 гвинтокрил та 2 БПЛА, - штаб ООС
22:21
Михайло Подоляк
Медведчуку, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці, бо у РФ його обов'язково ліквідують, - Подоляк
22:08
ФІФА
Росію викинули з ЧС-2022: CAS відхилив апеляцію РФС на рішення ФІФА
22:07
Владімір Путін
У Путіна образа переросла в параною і він вирішив знову напасти на Україну, - Макрон
21:52
Оновлено
стрілянина у метро Нью-Йорк
У Нью-Йорку в ранкову годину пік сталася стрілянина у метро, постраждали 13 людей
21:49
Знищений Ізюм
Окупований Ізюм на межі виживання, - Людмила Денісова
21:38
Один з найвідоміших сучасних архітекторів світу Норман Фостер готовий брати участь у відновленні Харкова, - міськрада
21:33
РФ завдала ракетного удару по Миргороду на Полтавщині
21:13
СБУ затримала Медведчука
СБУ затримала Медведчука
21:11
Давид Арахамія
Арахамія спростував слова Лаврова про зміну позицій України на переговорах
21:07
На антарктичному "фронті" все спокійно: 27-ма експедиція прийняла станцію "Академік Вернадський", а 26-та повертається додому
21:07
хімічна атака
Щоб запобігти "хімічним провокаціям", влада вивезла з Луганщини весь хлор, - голова ОВА
21:00
нафта
На фоні санкцій видобуток нафти у Росії впав нижче мінімального рівня в період пандемії, - Reuters
20:50
Дмитро Муратов
"Новая газета" розповіла про ймовірних підозрюваних, які напали на її головного редактора Дмитра Муратова
20:46
Німеччина може не покликати Індію на саміт G7 через мовчання щодо України, - Bloomberg
20:43
The Hardkiss
The Hardkiss записав пісню "Як ти?", кошти від прослуховувань підуть на допомогу ЗСУ
20:29
Пентагон
США готові відправити до України зброю, для якої потрібне навчання військових, - CNN
20:29
Маріуполь
У Маріуполі, за попередніми підрахунками, загинуло близько 22 тис. людей, – голова Донецької ОВА
20:19
Школа
Вільнюський муніципалітет звільнятиме педагогів, які підтримують Росію
20:14
На Луганщині через обстріли пошкоджено 8 приватних житлових будинків та 6 господарчих споруд, - Сергій Гайдай
20:13
евакуація з Ворзеля
12 квітня гуманітарними коридорами вдалось евакуювати 2671 людину, - Верещук
20:00
“Боротьба за Україну”. Київський безпековий форум. НАЖИВО
19:59
Маріуполь
З Маріуполя депортували понад 33 тис. людей, - мер
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV