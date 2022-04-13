Перший пішов: ультрас "Динамо" відреагували на затримання Медведчука і виступили за арешт Суркіса-старшого
WBC ультрас "Динамо" відреагували на затримання голови ОПЗЖ Віктора Медведчука
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У своєму Telegram-каналі фанати виклали картинку, де зображено обличчя Віктора Медведчука, Григорія Суркіса та Володимира Путін.
"Перший пішов", - написали WBC Ультрас "Динамо" під картинкою, і поставили галку біля голови Медведчука.
Брати Суркіси є власниками київського "Динамо".
- Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на затримання проросійського політика Віктора Медвечука, сказавши, що найбезпечніше місце для нього зараз - це українська тюрма.
- Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив думку, що впійманого Медведчука варто використати, щоб врятувати заблокованих мешканців та військових Маріуполя.
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