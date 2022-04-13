Перший пішов: ультрас "Динамо" відреагували на затримання Медведчука і виступили за арешт Суркіса-старшого

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У своєму Telegram-каналі фанати виклали картинку, де зображено обличчя Віктора Медведчука, Григорія Суркіса та Володимира Путін.



"Перший пішов", - написали WBC Ультрас "Динамо" під картинкою, і поставили галку біля голови Медведчука.



Брати Суркіси є власниками київського "Динамо".





Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на затримання проросійського політика Віктора Медвечука, сказавши, що найбезпечніше місце для нього зараз - це українська тюрма.

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив думку, що впійманого Медведчука варто використати, щоб врятувати заблокованих мешканців та військових Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука, якого спіймала СБУ.

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