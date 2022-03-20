Чехія дозволила українським біженцям працювати без спецдозволу
З 21 березня Чехія не вимагатиме спецдозволу на роботу від українців, що в'їхали до країни після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну
Про це повідомляє Ceske Noviny, пише "Європейська правда".
З понеділка набирає чинності спецзакон, який регулює надання захисту, віз, працевлаштування, соціального забезпечення, доступу до медобслуговування та освітніх послуг для біженців. Він прирівнює біженців з України, які мають візу до мігрантів з посвідкою на проживання. Відтак, спецдозвіл для працевлаштування не потрібен.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, Чехія прийняла 270 тисяч українських біженців, половина з них – діти.
За новим законом біженці можуть стати на облік як безробітні та отримати консультації тамтешнього бюро з працевлаштування, а за необхідності - перепідготовку. На сайті бюро зараз 342 тис. вакансій, три чверті з них не потребують освіти взагалі або вимагають тільки базову освіту. Близько 13,35 тис. вакансій – для студентів, 23,6 тис. - для випускників середніх шкіл. Ще 8,8 тис. оголошень про роботу припадає на медичну сферу, а 2,2 тис. - на освітню.
Новий закон дозволяє біженцям отримати гуманітарну допомогу в 5 тис. крон для старту життя в Чехії. Ці гроші можна отримати протягом місяця, в якому людина отримала візу.
Передбачається, що нові правила діятимуть до кінця березня 2023 року.
Нагадаємо, Чехія більше не може приймати нових біженців з України, вже прибуло близько 270 тис. громадян, заявив прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе