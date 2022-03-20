Чехія дозволила українським біженцям працювати без спецдозволу

Про це повідомляє Ceske Noviny, пише "Європейська правда".



З понеділка набирає чинності спецзакон, який регулює надання захисту, віз, працевлаштування, соціального забезпечення, доступу до медобслуговування та освітніх послуг для біженців. Він прирівнює біженців з України, які мають візу до мігрантів з посвідкою на проживання. Відтак, спецдозвіл для працевлаштування не потрібен.



Як повідомив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, Чехія прийняла 270 тисяч українських біженців, половина з них – діти.



За новим законом біженці можуть стати на облік як безробітні та отримати консультації тамтешнього бюро з працевлаштування, а за необхідності - перепідготовку. На сайті бюро зараз 342 тис. вакансій, три чверті з них не потребують освіти взагалі або вимагають тільки базову освіту. Близько 13,35 тис. вакансій – для студентів, 23,6 тис. - для випускників середніх шкіл. Ще 8,8 тис. оголошень про роботу припадає на медичну сферу, а 2,2 тис. - на освітню.



Новий закон дозволяє біженцям отримати гуманітарну допомогу в 5 тис. крон для старту життя в Чехії. Ці гроші можна отримати протягом місяця, в якому людина отримала візу.



Передбачається, що нові правила діятимуть до кінця березня 2023 року.



Нагадаємо, Чехія більше не може приймати нових біженців з України, вже прибуло близько 270 тис. громадян, заявив прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала.



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